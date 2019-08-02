Количество камер на дорогах увеличилось в 30 субъектах России

В российских субъектах выросло количество камер фото- и видеофиксации на дорогах страны что послужило уменьшению числа аварий. Об этом рассказал официальный представитель зампреда правительства страны Максима Акимова со ссылкой на выступление главы ГИБДД Михаила Черникова, передает РИА «Новости».

Как отмечается, количество камер увеличилось с 2019 года в 30 российских субъектах.

В ГИБДД подчеркнули, что на данный момент количество аварий снижено, а также уменьшилось число летальных исходов при ДТП из-за несоблюдения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

Также Черников отметил, что увеличение количество камер фиксации помогло ликвидировать более 500 аварийно-опасных участков.

Ранее сообщалось, что ГИБДД показала местоположение всех камер на дорогах.