В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье

В ГИБДД региона назвали вероятную причина ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной столкновения грузовика и автобуса стал выезд автомобиля на встречную полосу. Об этом стало известно после изъятия видеорегистратора из автобуса.

До этого предполагалось, что виноват в ДТП водитель автобуса, выехавший на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошло крупное ДТП с автобусом. В результате происшествия пострадали 19 человек и еще 5 погибли.