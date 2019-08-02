В ГИБДД назвали возможную причину ДТП на Ставрополье
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В ГИБДД региона назвали вероятную причина ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, причиной столкновения грузовика и автобуса стал выезд автомобиля на встречную полосу. Об этом стало известно после изъятия видеорегистратора из автобуса.
До этого предполагалось, что виноват в ДТП водитель автобуса, выехавший на встречную полосу.
Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошло крупное ДТП с автобусом. В результате происшествия пострадали 19 человек и еще 5 погибли.