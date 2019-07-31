Полиция задержала набросившегося на пешехода водителя Rolls-Royce

Полиция задержала водителя Rolls-Royce, напавшего на пешехода из-за замечания, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в Петербурге.

В МВД рассказали, что у пострадавшего произошел конфликт с неизвестными возле жилого дома. Мужчина сделал замечание водителю, проезжавшему по пешеходной зоне.

«Владелец автомобиля, выйдя из иномарки, облил обидчика неустановленной жидкостью и нанес телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Водителем Rolls-Royce оказался 26-летний местный житель, который был задержан сотрудниками ГИБДД. Свои действия он пока не объяснил.