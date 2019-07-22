Гибелью 5 человек закончился выезд на встречную полосу на Кубани

В управлении МВД России по Краснодарскому краю заявили, что в результате столкновения в регионе двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, ДТП произошло примерно в 5.50 в Туапсинском районе на 1433-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia. Это привело к гибели четырех человек, еще четыре человека были госпитализированы.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир иномарки», — завили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавший семилетний мальчик позднее умер в больнице.

Ранее в Иркутской области в результате ДТП погибла беременная женщина.