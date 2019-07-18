7 россиян, включая троих детей, погибли в ДТП

В Туве при столкновении двух автомобилей погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщает ТАСС.

На 20-м км автодороги Кызыл-Эрзин водитель, управляющий автомобилем Toyota Camry, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП погибли оба водителя и пять пассажиров Lada, среди которых было трое несовершеннолетних и еще один человек, ехавший в Lada госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в детей на Украине.