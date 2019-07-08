Сын поэтессы и мясного короля погиб в огненном ДТП в центре Москвы

В огненном ДТП в центре Москвы погиб сын крупного бизнесмена, известного по прозвищу «мясной король», и поэтессы Александр Маругов, информирует РИА «Новости».

Согласно полученным данным, инцидент произошел на Фрунзенской набережной. Там автомобиль такси сбил мотоцикл, которым управлял Маругов. От полученного удара байк загорелся, а потом взорвался.

Сообщается, что Маругова успели отвезти в больницу, но спасти ему жизнь не смогли.

Как отмечается, отцом погибшего является Владимир Маругов, а мать — знаменитая российская поэтесса Татьяной Маруговой.

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