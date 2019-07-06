Авто с именным номером нашли у пресс-секретаря Зеленского

У пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского — Юлии Мендель нашли автомобиль с ее именным номером. Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на очевидца.

Как отмечается, один из жителей заметил на улице автомобиль с именным номером «Mendel» и сфотографировал его. Украинец утверждает, что это машина пресс-секретаря Зеленского.

Кроме того, он обвинил Мендель в том, что она ведет себя совершенно нескромно, хотя «полуграмотная журналистка», которая «случайно победила в конкурсе на пресс-секретаря».

«Я так понимаю все именные номера типо «Юлька» или «Юльчик» уже разобрали, потому пришлось так «скромно», — заявил очевидец.

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос.