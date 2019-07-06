В Москве задержан таксист-отравитель

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчину стали разыскивать, когда в полицию обратился пассажир. Он рассказал, что таксист угостил его водой, после чего он плохо себя почувствовал. Придя в себя мужчина обнаружил пропажу банковской карты, с которой списали 16 тыс. руб.

«Им (подозреваемым. — Газета.Ru) оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области», — заявила Волк.

Уточняется, что таксист сам обратился в правоохранительные органы после того, как с членами его семьи была проведена разъяснительная работа.

Ранее сообщалось, что российским полицейским грозит дело из-за «лимонадного отравителя».