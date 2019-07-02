Крупная авария произошла в центре Москвы

В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как отмечается, в результате инцидента погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое детей, — пострадали.

Уточняется, что авария произошла у дома номер 33.

Согласно данным ГИБДД, столкнулись пять автомобилей, в том числе такси.

На настоящий момент четыре полосы в направлении центра перекрыты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло смертельное ДТП с квадроциклом.