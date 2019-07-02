Крупная авария произошла в центре Москвы
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В Москве на Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Как отмечается, в результате инцидента погибли два человека, еще пятеро, в том числе трое детей, — пострадали.
Уточняется, что авария произошла у дома номер 33.
Согласно данным ГИБДД, столкнулись пять автомобилей, в том числе такси.
На настоящий момент четыре полосы в направлении центра перекрыты.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло смертельное ДТП с квадроциклом.