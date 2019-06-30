Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии

В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, в результате инцидента погибли два человека, еще четверо — получили ранения.

Уточняется, что недалеко от села Шиблиани произошло столкновение двух «Мерседесов», из-за чего одна машина загорелась.

В загоревшейся иномарке было пятеро человек, троим из которых удалось выбраться, двое мужчин погибли. Кроме того, пострадал один человек из другой машины.

Подчеркивается, что трое из пострадавших являются гражданами России, они были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что 5 человек, включая детей, погибли в лобовом столкновении с грузовиком.