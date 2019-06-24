Свисающая с моста арматура повредила 16 машин

В Ярославской области свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Марину Кокуеву.

По ее словам, от моста отвалилась часть защитного слоя, а также свесились арматурные прутья.

Именно они повредили 16 машин, проезжающих под мостом, пояснила начальник пресс-службы.

Она отметила, что на настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.

«Степень повреждения у автомобилей разная, информации о пострадавших нет», — уточнила Кокуева.

Она добавила, что арматуру уже убрали.

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