Свисающая с моста арматура повредила 16 машин
close
В Ярославской области свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД по региону Марину Кокуеву.
По ее словам, от моста отвалилась часть защитного слоя, а также свесились арматурные прутья.
Именно они повредили 16 машин, проезжающих под мостом, пояснила начальник пресс-службы.
Она отметила, что на настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.
«Степень повреждения у автомобилей разная, информации о пострадавших нет», — уточнила Кокуева.
Она добавила, что арматуру уже убрали.
Ранее сообщалось, что строительный кран упал на жилой дом.