9 человек пострадали из-за опрокидывания машины в кювет в Подмосковье

В управлении МВД по Московской области проинформировали о ДТП в Подмосковье, в результате которого пострадали девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел на 8 км автодороги Уварово-Шаховская-Клин. Водитель BMW не смог справиться с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства в кювет.

В связи с произошедшим проводится проверка.

Ранее сообщалось что в Подмосковье произошло ДТП с квадроциклом, в результате которого погибли два человека и пострадал еще один.