Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Воронежем

В интернете появилась видеозапись в места смертельного ДТП, которое произошло вечером 15 июня в Воронежской области. Ее разметил РЕН ТВ.

По имеющимся данным, авария произошла в 20.26 на 59 километре автодороги «Воронеж-Луганск» в Бобровском районе Воронежской области. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.

В настоящее время ребенка срочно увезли в больницу Воронежа, так как у нее переломы ног и рук, а также закрытая черепно-мозговая травма. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.

На видео с места происшествия видны поврежденные транспортные средства, а также работающие сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в МВД раскрыли детали ДТП под Воронежем.