Все пассажиры автобуса погибли после столкновения с грузовиком в Нигерии

Не менее 18 человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским автобусом на юго-западе Нигерии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По имеющимся данным, все пассажиры автобуса погибли. Данных о жертвах среди находившихся в грузовике нет.

Очевидец ДТП рассказал, что водитель грузовика потерял управление и столкнулся с пассажирским автобусом, ехавшим навстречу. После столкновения оба транспортных средства загорелись.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля скрылся с места аварии.

Ранее сообщалось, что более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом в Германии.