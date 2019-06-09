Все пассажиры автобуса погибли после столкновения с грузовиком в Нигерии
Не менее 18 человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским автобусом на юго-западе Нигерии, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По имеющимся данным, все пассажиры автобуса погибли. Данных о жертвах среди находившихся в грузовике нет.
Очевидец ДТП рассказал, что водитель грузовика потерял управление и столкнулся с пассажирским автобусом, ехавшим навстречу. После столкновения оба транспортных средства загорелись.
Отмечается, что водитель грузового автомобиля скрылся с места аварии.
Ранее сообщалось, что более 20 детей пострадали в ДТП с автобусом в Германии.