Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за «пьяные» ДТП

Госдума приняла закон, предполагавший ужесточение наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП, которые повлекли за собой гибель людей и травмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причинение тяжкого вреда здоровью теперь будет караться лишением свободы от трех до семи лет. В случае гибели человека речь пойдет о 5-12 годах тюрьмы, а если в результате дорожного инцидента погибли два и более человек, виновника смогут посадить на срок от восьми до пятнадцати лет.

Как отмечается, в результате принятия закона изменятся статьи 15, 263 и 264 УК России.

Ранее в МВД предложили конфисковать автомобили у пьяных водителей.