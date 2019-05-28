В Махачкале виновница ДТП чудом избежала самосуда

В управлении МВД по Дагестану проинформировали о ДТП, при котором жительница Махачкалы сбила четырех человек. Об этом сообщается в инстаграме ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 27 мая в районе улиц Айвазовского и Огарева.

«По словам водителя, она перепутала педаль газа с тормозом, в результате чего, допустила наезд на трех, стоявших на тротуаре мужчин, и женщину, проходившую мимо», — говорится в сообщении.

Уточняется, что очевидцы инцидента были возмущены происходящим, забросали автомобиль камнями. Сотрудники правоохранительных органов удержали толпу от самосуда.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы столкнулись пять автомобилей.