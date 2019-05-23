Двух россиянок выписали после ДТП в Италии
Двух россиянок уже выписали после ДТП с туристическим автобусом в Италии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Италии.
По некоторым данным, в итальянских больницах все еще остаются на лечении три россиянки.
«Дипломаты посольства России в Италии находятся с пострадавшими и оказывают им все необходимое содействие», — добавили в посольстве.
Также в посольстве рассказали, что накануне были выписаны из больниц еще 14 пострадавших в аварии россиян.
Как отмечается, в ДТП, в частности, пострадали граждане России, Армении, Украины, Казахстана, Белоруссии, Молдавии и Румынии.
По информации местных СМИ, причиной аварии стали деревья на склоне, которые остановили автобус.
Ранее сообщалось, что россиянка погибла в ДТП с автобусом в Италии.