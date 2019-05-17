Полицейский сбил насмерть подростка

В Саратове 40-летний мужчина сбил насмерть 14-летнего пешехода и врезался в еще два автомобиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Как отмечается, виновник ДТП оказался сотрудником органов внутренних дел.

Уточняется, что на настоящий момент МВД проводит проверку по факту произошедшего.

В случае доказательства его вины, полицейский будет уволен из органов, а также понесет предусмотренную ответственность законом.

Ранее сообщалось, что неизвестный сбил полицейского в Москве.