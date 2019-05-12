Девять человек пострадали при столкновении трех автомобилей

В Чите произошло столкновение трех автомобилей, включая маршрутное такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали девять человек. Все они были доставлены в больницу.

По предварительным данным, детей среди пострадавших нет.

Уточняется, что к ликвидации последствий привлекались различные службы, в том числе противопожарная служба, патруль ГИБДД и бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что трамвай, автобус и иномарка столкнулись в Петербурге, есть пострадавшие.