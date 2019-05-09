Около десяти машин столкнулись в Подмосковье

Порядка десять машин столкнулись на Новорижском шоссе в Московской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, массовая авария произошла в районе деревни Степановское в Подмосковье.

«Столкнулись около десяти машин, есть пострадавшие», — сказал источник.

Он добавил, что в результате столкновения одна из легковушек оказалась «практически полностью разбита».

Ранее сообщалось, что на Москву обрушился ливень с грозой.