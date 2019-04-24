Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, передает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Как отмечается, теперь за побег с места ДТП может грозить тюремный срок до 9 лет.

Согласно закону, если водитель скрылся с места происшествия, в ходе которого серьезно пострадали люди, то ему грозят принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет, а также невозможность занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Кроме того, если водитель скрылся с места ДТП, в ходе которого погиб человек, то он может попасть в тюрьму на срок от двух до семи лет.

Если в результате ДТП погибли два и более человека, то скрывшийся водитель может получить срок от четырех до девяти лет.

Ранее была названа основная причина ДТП в России.