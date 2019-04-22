Карлосу Гону предъявили новое обвинение

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Прокуратура предъявила экс-главе альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосу Гону новое обвинение в присвоении средств Nissan. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, следствие обвиняет Гона в похищении миллионов долларов с помощью мошеннической схемы.

Как отмечается, подобное обвинение позволит оставить Гона под стражей.

При этом защита экс-главы альянса намерена подать иск о его освобождении под залог.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Карлоса Гона.