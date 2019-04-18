Неизвестные расстреляли 14 пассажиров автобуса в Пакистане

На юге Пакистана неизвестные совершили нападение на автобус, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает Geo TV со ссылкой на источники.

Как отмечается, инцидент произошел на прибрежном шоссе Макрана в провинции Белуджистан. Неизвестные остановили автобус, а затем потребовали у некоторых пассажиров документы.

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«14 человек были высажены из автобуса после проверки документов, а затем застрелены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв доставили в расположенную в Ормаре больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Португалии достигло 29.