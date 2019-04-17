СМИ рассказали об аресте американского военного за «пьяное» ДТП в Японии

Старший рядовой авиабазы США Кадена на Окинаве арестован за то, что стал инициатором ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Отмечается, что американский военный наехал на мотоцикл, в результате инцидента пострадали два человека, они получили легкие травмы.

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По данным агентства, сам военнослужащий заявил, что считал себя достаточно протрезвевшим и поэтому сел за руль.

Ранее сообщалось, что в Японии перевернулся автобус с детьми.