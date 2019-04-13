Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве

В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечается, после аварии водитель, который предположительно, находился в нетрезвом виде, вместе с пассажиркой напали на находившихся в поврежденной машине. Чтобы не дать дебоширам скрыться до приезда полиции, водителя примотали скотчем к столбу.

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Впоследствии на мужчину составили несколько протоколов. По имеющимся данным, инцидент произошел на автозаправочной станции на Кольцевой дороге в украинской столице.

Ранее сообщалось, что у матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли нож и скотч.