«Готовлюсь рассказать правду»: Карлос Гон о нашумевшем деле

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Бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон заявил, что он собирается рассказать всю правду о последних событиях, произошедших с ним. Об этом он написал в твиттере.

«Я готовлюсь рассказать всю правду о случившемся», — написал Гон.

Он также анонсировал проведение пресс-конференции, которая состоится в следующий четверг, 11 апреля.

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Ранее сообщалось, что представитель Гона назвал клеветой изложенное в докладе по ситуации в Nissan.

Карлос Гон был арестован в Японии и лишен должности. Он был обвинен в незаконном присвоении почти €8 млн.