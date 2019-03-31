Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы

На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство «Москва».

Пострадавший был экстренно госпитализирован.

«На внешней стороне ТТК вблизи ул. Тестовская в Москве произошел наезд автомобиля такси Skoda Rapid на инспектора ДПС, в результате чего последний получил множественные травмы и был незамедлительно госпитализирован», — сообщили в Следственном комитете.

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В МВД уточнили, что задержан 25-летний мужчина.

Идет расследование и допрос.