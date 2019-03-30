Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя Мариинской больницы.
Как отмечается, в медицинское учреждение поступили два человека, женщина и мужчина около 30 лет.
«Мужчина получил ушибы головы, лица. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас он находится в реанимации», — рассказала собеседница телеканала.
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При этом женщина в данный момент находится на операционном столе.
«У нее множественные переломы, черепно-мозговая травма», — добавила представитель больницы.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео смертельного ДТП на Невском.