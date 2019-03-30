Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте

<img src="//img.gazeta.ru/files3/15/12274015/6v2vP6k_nDg-pic905-895x505-85326.jpg">

Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на представителя Мариинской больницы.

Как отмечается, в медицинское учреждение поступили два человека, женщина и мужчина около 30 лет.

«Мужчина получил ушибы головы, лица. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас он находится в реанимации», — рассказала собеседница телеканала.

Реклама

При этом женщина в данный момент находится на операционном столе.

«У нее множественные переломы, черепно-мозговая травма», — добавила представитель больницы.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео смертельного ДТП на Невском.