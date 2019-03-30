Опубликовано видео смертельного ДТП на Невском

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В сети появилось видео тройного ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, передает «Фонтанка.ру».

По последним данным, в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали, в том числе пешеход.

Авария произошла на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Автомобиль Hyundai, по предварительным данным ехавший на красный свет, столкнулся с «Газелью». Иномарку от удара отбросило в Volkswagen, который выехал на тротуар, задел пешехода и врезался в стену. В ДТП погиб водитель Volkswagen, с травмами в больницу увезли двоих его пассажиров, пешехода и водителя Hyundai.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте.