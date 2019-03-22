Мост в Петербурге перекрыли из-за ДТП с десятками машин

Движение транспорта по Ушаковскому мосту в Петербурге перекрыто из-за массового ДТП с участием нескольких десятков машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации местных СМИ, на Ушаковскому мосту столкнулось около 30 автомобилей. В ГИБДД отметили, что число столкнувшихся автомобилей в настоящее время уточняется.

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«На Ушаковской развязке движение перекрыто из-за массового ДТП» — рассказали в ведомстве.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», пробка в районе места аварии составляет около 4 км.

Ранее сообщалось, что смертельная авария с пятью машинами произошла в Москве.