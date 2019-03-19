После изнасилования женщины мигрантами десятки автобусов не вышли на маршрут в Якутске

Директор «Единой диспетчерской службы» Якутска Андрей Шарыгин заявил, что 19 марта «80-90 автобусов» не вышли на маршрут, передает портал SakhaDay.

Он подчеркнул, что при общем количестве автобусов в «420-430» «это много». Он рассказал, что некоторые водители автобусов, которые не вышли на маршрут, пожаловались на технические неисправности, другие — выразили опасения за свою безопасность.

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На портале напомнили, что 18 марта неизвестные напали на водителя автобуса №18.

Ранее сообщалось, что жители Якутска вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами.