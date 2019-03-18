Названы меры по безопасности Крымского моста

Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов, способные определить тип груза и его массу, установят на подходах к Крымскому мосту, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал директор по производству компании «Скантроник Системс» Сергей Симочко.

«Первый в России инспекционно-досмотровой комплекс для контроля железнодорожных вагонов введен в эксплуатацию в 2018 году в пункте пропуска Забайкальск. Ведется строительство двух железнодорожных инспекционно-досмотровых комплексов для обеспечения транспортной безопасности на подходах к Крымскому мосту», — сказал он.

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По его словам, досмотр проводится во время движения состава вдоль сканера, размещенного на железнодорожном пути. Время сканирования состава зависит от скорости его движения и количества входящих в него вагонов.

Ранее сообщалось, что строители уложили половину рельсов на железнодорожной части Крымского моста.