В Москве столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел в месте пресечения улицы Кошкина и Каширского шоссе.
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«По предварительной информации, пострадали три человека», — заявили в ведомстве.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалась, что в автомобиле на северо-востоке Москвы нашли мину.