ГИБДД намерено штрафовать за превышение скорости на 10-20 км/ч

ГИБДД поддерживает инициативу снижения порога превышения максимально разрешенной скорости движения, которое будет наказываться штрафом, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

По его мнению, это «необходимо сделать».

Черников напомнил, что превышение максимально разрешенной скорости движения на километр в час повышает риск возникновения смертельного ДТП на 3%.

Ранее сообщалось, что Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской области и Пермском крае до 110 км/ч. Кроме того, лимит скорости для автомобилей будет увеличен до 130 км/ч на платных трассах М-4 и М-11.