Трамвай сбил людей на пешеходном переходе в Волгограде

В Волгограде трамвай сбил двух женщин, которые дорогу переходили по пешеходному переходу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Уточняется, что трамвайные пути были расположены на нерегулируемом пешеходном переходе.

Отмечается, что 23-летний водитель трамвая не пропустил переходивших пути двух женщин и сбил их.

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»[Трамвай] совершил наезд на двух женщин, 33 и 70 лет», — добавили в ведомстве.

В результате инцидента была госпитализирована 70-летняя пострадавшая, добавили в ведомстве.

Ранее под Волгоградом был задержан мужчина с телом друга, которое ему «подарили».