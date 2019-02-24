Москвичей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды

«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) призвал московских автомобилистов быть аккуратнее на дорогах 25 февраля из-за ожидающейся непогоды, сообщает агентство «Москва».

«Завтра в в Москве обещают сильный ветер, снег, гололед и вот это все. Будьте аккуратнее на дороге и паркуйтесь подальше от рекламных щитов, шатких заборов и деревьев. Все как обычно. Поберегите себя для весны», — сообщили в ЦОДД.

П прогнозам Гидрометцентра, в столичном регионе ожидается сильный ветер 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. 25 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности.