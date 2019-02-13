В ЦОДД не согласились с лидерством Москвы по пробкам в мире
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы поставил под сомнение данные международной компании INRIX, которая назвала российскую столицу городом с самыми большими пробками. Об этом сообщает ТАСС.
Рейтинг загруженности дорог был составлен из 220 городов мира. В ЦОДД заметили, что итоги исследования вызывают вопросы и сомнения.
«Представители компании не обращались за данными в правительство Москвы, соответственно, какие сервисы и источники использовались для сбора данных, — неизвестно», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что методика расчета представлена в обобщенном виде. При этом составители рейтинга отметили, что в городе наблюдается положительная динамика по улучшению транспортной ситуации, хотя у многих стран в перечне, показатели которых лучше московских, эта динамика отрицательная.
В декабре прошлого года пробки в Москве достигли 10 баллов.