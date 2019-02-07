В России выявили фальсификацию в ходе проверок качества бензина

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Роскачество, Минпромторг и Росстандарт проверили качество российского бензина. Об этом сообщается на сайте Минпроторга.

Согласно представленной информации, проект был реализован в Ставропольском крае, где была проверена работа 60 АЗС, среди низ 26 сетевых и 34 частных.

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По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, качество дешевого топлива, которое продается на частных АЗС, хуже, чем бензин на сетевых.

«Исследования качества автомобильного топлива подтвердили, что только в семи случаях из 60 были выявлены нарушения обязательных требований», — сказал Мантуров.

Отмечается, что аналогичные проверки пройдут и в других регионах страны.

Ранее ФАС нашла виновных в скачке цен на топливо.