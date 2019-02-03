В Калужской области опрокинулся автобус с детьми

В Калужской области опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента, по предварительным данным, 20 детей получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма.

«Водитель автобуса совершил опрокидывание в правый по ходу движения кювет», — рассказали в ГИБДД.

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В ведомстве также добавили, что в общей сложности в автобусе находились 47 пассажиров, включая 31 ребенка.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области легковушка сбила двух школьников на пешеходном переходе.