В Подмосковье произошла массовая авария с участием восьми машин

В подмосковном Наро-Фоминске столкнулись шесть легковых автомобилей, фура и микроавтобус, в результате инцидента пострадали четыре человека, включая двух детей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что массовое ДТП произошло на 36 км Киевского шоссе.

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«В результате ДТП пострадали четыре человека, двое из них дети», — добавил источник.

Позднее стало известно, что четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье машина с четырьмя девушками попала в смертельное ДТП.