Избран новый глава Renault вместо арестованного Карлоса Гона
Совет директоров по итогам заседания 24 января утвердил председателем автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi руководителя Michelin Жана-Доминика Сенара. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, исполнительным директором Renault был выбран Тьерри Боллоре.
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«Кроме того, совет директоров Renault изъявил желание активно контролировать функционирование альянса и принял решение передать всю ответственность за управление альянсом от имени Renault председателю при тесном взаимодействии с главным исполнительным директором», — говорится в заявлении концерна.
Ранее сообщалось, что Карлос Гон, который находится под арестом в Японии, покинул пост руководителя Renault.