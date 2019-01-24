Избран новый глава Renault вместо арестованного Карлоса Гона

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Совет директоров по итогам заседания 24 января утвердил председателем автомобильного концерна Renault - Nissan - Mitsubishi руководителя Michelin Жана-Доминика Сенара. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, исполнительным директором Renault был выбран Тьерри Боллоре.

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«Кроме того, совет директоров Renault изъявил желание активно контролировать функционирование альянса и принял решение передать всю ответственность за управление альянсом от имени Renault председателю при тесном взаимодействии с главным исполнительным директором», — говорится в заявлении концерна.

Ранее сообщалось, что Карлос Гон, который находится под арестом в Японии, покинул пост руководителя Renault.