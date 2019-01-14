В центре Москвы появились миниатюрные дорожные знаки
На столичных улицах появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.
Отмечается, что их установят еще на 37 улицах города, среди которых Арбат, Староконюшенный переулок и Композиторская улица.
По словам руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, мини-знаки не будут перекрывать городскую архитектуру, а также будут удобны для водителей и пешеходов.
Реклама
«Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц», — сказал Юрьев.
Уточняется, что они позволяют совмещать два знака на одной табличке.
Ранее сообщалось, что водителям разрешили не устанавливать знак «Шипы».