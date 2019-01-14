В центре Москвы появились миниатюрные дорожные знаки

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На столичных улицах появятся дорожные знаки уменьшенного размера. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

Отмечается, что их установят еще на 37 улицах города, среди которых Арбат, Староконюшенный переулок и Композиторская улица.

По словам руководителя Центра организации дорожного движения Вадима Юрьева, мини-знаки не будут перекрывать городскую архитектуру, а также будут удобны для водителей и пешеходов.

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«Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц», — сказал Юрьев.

Уточняется, что они позволяют совмещать два знака на одной табличке.

Ранее сообщалось, что водителям разрешили не устанавливать знак «Шипы».