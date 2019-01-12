В Дагестане в результате аварии погибли два человека

В результате аварии в Каякентском районе Дагестана погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы МВД республики.

По информации представителя, инцидент произошел у села Первомайское. Сообщается, что столкнулись три автомобиля.

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«Два человека погибли, еще пятеро получили различные травмы. Обстоятельства аварии уточняются», — рассказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что а Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли три человека.