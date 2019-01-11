В Якутии два бензовоза провалились под лед

В управлении МЧС по Якутии проинформировали о том, что два бензовоза провалились под лед в Томпонском районе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на федеральной автодороге «Колыма» из-за того, что водители проигнорировали дорожные знаки, запрещающие въезд на ледовый автозимник с грузом более 30 т. При этом вес одной машины с грузом составлял 40 т, а другой — 41 т.

Ранее на Сахалине в результате столкновения двух легковых автомобилей и бензовоза погиб один человек.