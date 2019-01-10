Затопление Тушинского тоннеля связали с нарушениями при строительстве в 2003 году

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Заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что затопления Тушинского транспортного тоннеля могло произойти из-за ошибок при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году, сообщает ТАСС.

«Сегодня говорить об этом пока рано, потом специалисты-проектировщики будут смотреть, будут изучать ситуацию. Могут быть абсолютно различные версии, в том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, все может быть, поэтому специалисты будут изучать», — сказал Бирюков.

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Известно, что в районе происшествия собрано уже около 300 тыс. кубометров воды. По словам Петра Бирюкова, на сброс воды потребуется порядка шести часов, движение на Волоколамском шоссе будет восстановлено только к пятнице, 11 января.

Ранее сообщалось, что движение по Волоколамскому шоссе ограничено до одной полосы из-за затопления Тушинского транспортного тоннеля.