В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
«Автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и города Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта запрещающими знаками», — говорится в сообщении.
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В результате схода снега на плато Ай-Петри оказались заблокированы около 300 человек и 100 машин. Спасатели более 12 часов проводили работы по оказанию помощи попавшим в ловушку. После очистки трассы все заблокированные смогли покинуть плато. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее сообщалось, что жителей Крыма предупредили об опасности схода лавин.