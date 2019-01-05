В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри

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Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по Крыму.

«Автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и города Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта запрещающими знаками», — говорится в сообщении.

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В результате схода снега на плато Ай-Петри оказались заблокированы около 300 человек и 100 машин. Спасатели более 12 часов проводили работы по оказанию помощи попавшим в ловушку. После очистки трассы все заблокированные смогли покинуть плато. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что жителей Крыма предупредили об опасности схода лавин.