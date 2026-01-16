Лукашенко утвердил правовой режим для криптобанков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который открывает возможности для появления в стране криптобанков. Об этом сообщает БелТА.

Согласно заявлению, этот указ ставит целью укрепить положение Белоруссии как лидера в области финансовых технологий и создает основу для работы криптобанков на территории страны. В соответствии с указом, криптобанк определяется как акционерное общество, имеющее право сочетать операции с цифровыми токенами с проведением банковских, платежных и других связанных финансовых транзакций.

Чтобы быть допущенным к деятельности, криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть зарегистрирован в реестре криптобанков, который ведет Национальный банк. При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства для небанковских кредитно-финансовых организаций и выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Такое двойное регулирование позволит криптобанкам предлагать клиентам передовые финансовые продукты, совмещающие преимущества традиционных банковских услуг с технологичностью, скоростью и удобством операций с цифровыми токенами.

