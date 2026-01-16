Размер шрифта
В Подмосковье гаишники открыли стрельбу по Porsche с человеком в салоне

Mash: сотрудники ДПС открыли стрельбу по Porsche в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники ДПС открыли стрельбу по Porsche, водитель которого пытался протаранить служебный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Внимание балашихинских ДПСников привлекли залепленные номера машины. Автолюбитель не захотел останавливаться по требованию полиции и пошел на таран. Итог — сотрудники минимум 12 раз выстрелили по колесам люксовой брички и взяли злоумышленника», — говорится в публикации.

По данным канала, сейчас иномарка с нарушителем стоит в снегу за переделами проезжей части. В результате произошедшего патрульная машина получила повреждения: у транспорта смят и разбит кузов. В настоящее время на месте работают следователи, территория оцеплена.

До этого в Москве мужчины избили подростка на автобусной остановке после стрельбы. Инцидент произошел 15 января. Группа мужчин неприлично вела себя в общественном транспорте, тогда 17-летний подросток сделал им замечание. Конфликт продолжился на остановке, где несовершеннолетний достал светошумовой пистолет и открыл стрельбу, в ходе которой ранил своих оппонентов.

Ранее в Москве на видео сняли, как мужчины жестко избили водителя на глазах его ребенка.

