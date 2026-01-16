В Британии ожидают «важнейшего для человечества» заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп планирует сделать «самое важное заявление в истории человечества». Об этом пишет британский таблоид Daily Star со ссылкой на режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли.

Издание отмечает, что Трамп заявит о том, что человечество впервые вступило в контакт с инопланетной цивилизацией во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Марк Кристофер Ли отметил, что эту информацию якобы сообщили ему «вашингтонские инсайдеры». Ли утверждает, что Трамп уже «написал речь», которая «навсегда изменит человечество».

«Ли предсказал, что Трамп обратится к нации 8 июля 2026 года, когда все взгляды мира будут прикованы к футбольному турниру в США. Это произойдет ровно через 79 лет после того, как армия США опубликовала официальное заявление о том, что она обнаружила «летающий диск» после предполагаемого крушения НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико», — написало издание.

Издание напомнило, что тогда заявление отозвали, а обломки признали «высотным аэростатом», который использовался для наблюдений за ядерными испытаниями СССР. Однако Ли заявил, что годовщина того заявления будет использована Трампом, чтобы «обратиться к нации и миру с подтверждением реальности внеземной жизни, НЛО и потенциального первого контакта».

Это уже не первое подобное заявление от Марка Кристофера Ли, который является исследователем НЛО. В конце 2025 года он также заявлял, что во время чемпионата мира по футболу человечество может столкнуться с первым публичным контактом с внеземной цивилизацией. Также он называл 2026 год «голом откровения». А британский доктор наук и телеведущая Мэгги Адерин-Покок в конце 2025 года отмечал, что человечество должно обнаружить внеземную цивилизацию в к 2075 году.

Ранее появилось фото улыбающегося Трампа с Нобелевской премией мира в руках.