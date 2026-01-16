Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Учителя из Краснодара наказали за оскорбление русских

Назвавшего русских «свиньями» педагога из Краснодара оштрафовали
Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре заслуженный учитель лишился работы и получил штраф за оскорбление русских на уроке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ветеран двух войн и учитель с 30-летним стажем Алигаджи Магомедов предстал перед судом за оскорбительное высказывание в адрес русских людей, сделанное им прямо на уроке математики в шестом классе краснодарской средней школы №61.

По имеющимся данным, педагог заявил следующее: «Я понимаю, почему ни один народ мира не признает русского человека. А почему? Человеческого у этих людей не существует. Русские — это свиньи! Все говорят!».

После инцидента Магомедова отстранили от работы и составили на него материал об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

На суде участник боевых действий в Афганистане и Чечне, кавалер медали «За отвагу» и других наград признал вину и раскаялся, заявив, что не хотел никого обидеть, а оскорбительную фразу произнес, чтобы навести порядок в классе.

Судья учла заслуги педагога и, приняв во внимание все обстоятельства, приговорила его к административному штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Ранее российский педагог назвала ученика «ишаком» и «тупой свиньей».
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+