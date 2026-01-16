Учителя из Краснодара наказали за оскорбление русских

В Краснодаре заслуженный учитель лишился работы и получил штраф за оскорбление русских на уроке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ветеран двух войн и учитель с 30-летним стажем Алигаджи Магомедов предстал перед судом за оскорбительное высказывание в адрес русских людей, сделанное им прямо на уроке математики в шестом классе краснодарской средней школы №61.

По имеющимся данным, педагог заявил следующее: «Я понимаю, почему ни один народ мира не признает русского человека. А почему? Человеческого у этих людей не существует. Русские — это свиньи! Все говорят!».

После инцидента Магомедова отстранили от работы и составили на него материал об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

На суде участник боевых действий в Афганистане и Чечне, кавалер медали «За отвагу» и других наград признал вину и раскаялся, заявив, что не хотел никого обидеть, а оскорбительную фразу произнес, чтобы навести порядок в классе.

Судья учла заслуги педагога и, приняв во внимание все обстоятельства, приговорила его к административному штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Ранее российский педагог назвала ученика «ишаком» и «тупой свиньей».